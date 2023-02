Dans les coulisses de la fabrique des timbres

Sans passe, il est impossible de rentrer dans le bâtiment. Ce n'est pourtant pas une banque, mais une imprimerie unique dans le pays. Comme de vraies devises, les timbres sont contrôlés avec une lampe UV et inspectés jusqu'au moindre détail. À chaque imperfection, le carnet est détruit. Chaque année parmi des milliers de propositions, un jury choisit une cinquantaine de nouveaux timbres. Une fois le thème choisi, l'illustration est réalisée par un artiste avec des couleurs qu'il doit reproduire le plus fidèlement possible avant l'impression. Actuellement, dans les rotatives, le nouveau carnet de la Croix-Rouge est imprimé à plus de 500 000 exemplaires. Mais avec les nouvelles technologies, le timbre risque-t-il de disparaître dans les prochaines années ? "C'est vrai pour les timbres qui servent d'affranchissement. C'est bien moins vrai pour ceux qui relèvent de la collection (...) la philatélie, c'est le premier loisir de collection dans le pays", explique Olivier Zuzlewski, le directeur de l'imprimerie. Et les collectionneurs peuvent se rassurer, plus d'un milliard de timbres sont imprimés ici chaque année. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux