Dans les coulisses de l'atelier du chocolat de Philippe Bernachon

Le chocolat est un produit de toutes les fêtes, mais surtout de Noël. A Lyon, à cette période, l'effervescence gagne l'atelier de Philippe Bernachon. Cet artisan chocolatier est tombé dans le chaudron très jeune et a hérité de la passion du chocolat depuis trois générations. Sa recette est toujours la même : un mélange de fèves de cacao issues de dix provenances différentes. Le produit est ensuite façonné entre des mains expertes pour un rendu qui séduit aussi bien les yeux que le palais.