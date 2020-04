Dans les coulisses des aéroports pendant le confinement

Sur le tarmac de l'aéroport de Roissy, 80% des avions d'Air France sont cloués au sol. Malgré les annulations de vols, les mécaniciens continuent de prendre soin des 180 appareils. Tous les trois jours, ils inspectent chaque avion. A l'aéroport d'Orly, les pistes sont également contrôlées à la même fréquence. On y surveille surtout les oiseaux pour qu'ils ne s'habituent pas à venir manger sur le terrain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.