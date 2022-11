Dans les coulisses des entreprises bretonnes

Le tourisme industriel des usines, ce sont des ateliers, habituellement fermés au public, mais qui ouvrent leurs portes pour nous faire découvrir un savoir-faire, un métier ou susciter des vocations. La Bretagne en a fait un atout. Ces passagers ne s'apprêtent pas à embarquer pour l'Île de Groix (Morbihan), mais pour visiter les coulisses d'un navire. C'est une visite exceptionnelle, car c'est la seule fois dans l'année que le bateau s'ouvre au public. La température à l'intérieur est de 40 degrés, pas de quoi effrayer les passagers. Entre temps, Maya, elle, est déjà à la barre. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de cette opération. Transport, agriculture, industrie ... au total, près de 400 entreprises bretonnes ouvrent leurs portes pendant les vacances. Dans le Morbihan, on peut même découvrir comment sont fabriquées nos fameuses marinières. Le patrimoine en Bretagne est aussi gustatif. Mais pour le découvrir, une tenue vestimentaire est exigée. De l'assemblage des ingrédients à la cuisson, toutes les étapes de fabrication sont dévoilées, et ça ouvre l'appétit. Chacune de ces visites d'entreprise en Bretagne coûte 2,50 euros. Cette année, une partie des fonds sera reversée aux sauveteurs en mer. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann, M. Pirckher