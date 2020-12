Dans les coulisses du concert en ligne de M. Pokora

Cela faisait huit mois que Matt Pokora et son équipe espéraient se retrouver pour préparer un concert. Ce soir, le chanteur de 35 ans se produira pour un show pas comme les autres depuis la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Son public ne sera pas dans la salle, mais derrière les écrans. Et si le spectacle est virtuel, il sera quand même diffusé en direct sur le net. C'est d'ailleurs la seule façon de rassembler un si grand nombre de personnes en ce moment. Pour Matt Pokora et son équipe, c'est une joie immense de pouvoir se réunir et se retrouver. Distanciation physique, gestes barrières, toutes les mesures sanitaires ont été prises pour organiser ce spectacle. Malgré celles-ci, le concert va se dérouler normalement et les fans pourront interagir avec l'artiste grâce à des écrans sur le côté de la scène. En plus des musiciens, danseurs et organisateurs, ce sont près de 100 techniciens qui peuvent enfin reprendre leur travail pour quelques jours. Notons que pour assister au show de ce soir, il faut débourser 25 euros. Des tickets ont même été vendus en Afrique du Sud et aux États-Unis.