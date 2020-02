Dans les coulisses du tournage du troisième volet de "Ducobu"

Inspiré de la bande dessinée, le premier volet du film "Ducobu" est sorti il y a neuf ans. Dans chacun des épisodes, Elie Semoun incarne l'un des rôles principaux. Pour ce troisième volet, il endosse à la fois le rôle de réalisateur et de comédien. Un premier film dont il est très fier. Côté casting, c'est Mathys Gros, 13 ans, qui incarne l'élève "Ducobu". Choisi parmi 2 000 candidats, il affirme "s'identifier au personnage". Découvrez les coulisses du tournage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.