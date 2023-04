Dans les décombres, le travail périlleux des secours

La brigade cynophile peut intervenir plus fréquemment depuis ce lundi matin. Les chiens renifleurs sont emmenés dans les décombres pour localiser les victimes. Un quatrième corps vient d'être découvert. Sur place, les fumées sont moins intenses pour les animaux. Mais sous les gravats, l'incendie n'est toujours pas éteint. Dans les débris, les chiens peuvent travailler quelques minutes lorsque les fumées retombent. Autre danger, les opérations de secours se déroulent au milieu d'immeubles fragilisés et instables. À l'étroit entre ces façades, c'est à coup de pelleteuse que les pompiers arrachent les morceaux de mur qui risquent de s'effondrer. Rue Tivoli, les immeubles situés au numéro 15 et 17 se sont écroulés. Ceux au numéro 13 et 19 menacent de tomber à leur tour. Tous ces bâtiments sont surveillés en temps réel pour évacuer les secours au premier frémissement. En tout, 105 marins-pompiers se relayent depuis dimanche. Toute la nuit, éclairés par des projecteurs, les secours ont déblayé et trouvé les premières victimes. En équilibre entre les immeubles, ces recherches vont encore durer plusieurs jours. TF1 | Reportage J. Garro, A. Mersi-Backchich, A. Charles-Messance