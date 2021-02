Dans les Ehpad, des résidents vaccinés mais toujours confinés

Une seule visite par semaine, sans étreintes et à bonne distance... le protocole est strict dans tous les Ehpad. Dans celui de Verquin (Pas-de-Calais), 59 résidents sur 70 ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Pourtant, les visites en chambre, tout comme les sorties, sont toujours interdites. Dans une salle commune, Claude n'a devant lui qu'une demi-heure avec sa mère Simone, âgée de 94 ans. Il espère vivement que les mesures pourront se détendre avec l'avancée de la vaccination, et ainsi gagner un peu plus d'intimité. Quelques activités à la marge sont reprogrammées, à l'image de la gymnastique douce. Mais pour beaucoup de résidents et de familles, cette année d'isolement commence à durement peser. La directrice, elle, attend désormais le feu vert de l'Agence régionale de santé pour alléger toutes les mesures mises en place, notamment en ce qui concerne les visites. D'ailleurs, les études sont encourageantes. Dans les maisons de retraite, la vaccination aurait entraîné un recul de 40% des nouvelles contaminations.