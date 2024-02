Dans les fermes, les changements se font attendre

Déjà plus de trois semaines qu'il a quitté l'autoroute. Après dix jours à la tête du premier blocage en janvier dernier, Jérôme Bayle a repris le travail dans sa ferme. Près d'un mois que le Premier ministre s'est engagé à mettre en place une série de mesures et déjà quelques changements semblent se dessiner dans la région. Un peu plus loin à Capens (Haute-Garonne), Jérémy Roqueberre partage 110 hectares de céréales avec son frère. L'une de ses multiples bêtes noires aujourd'hui : trop de contraintes, trop de normes, et surtout trop de papiers à remplir au moindre événement pour cet agriculteur, comme pour la naissance de ces deux veaux à déclarer en ligne. Si le noyau d'agriculteurs mobilisé à Carbonne (Haute-Garonne) le mois dernier s'est engagé à laisser du temps au gouvernement, ils restent vigilants et continuent de se réunir pour échanger. Des annonces très attendues, car la fin du Salon de l'agriculture pourrait signer le début de nouvelles mobilisations en Haute-Garonne. TF1 | Reportage S. Petit, J.M. Lucas