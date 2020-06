Dans les Hauts-de-Seine, le retour au collège ne concerne pas beaucoup d'élèves

C'est un retour en pointillés ce jeudi pour 70 élèves du collège Les Bruyères à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Ils ont été accueillis un par un dans le hall, alors qu'ils étaient 650 à s'y bousculer en temps normal. Dans cet établissement, les sixièmes et cinquièmes qui le souhaitent peuvent revenir, mais seulement pour deux demi-journées par semaine. L'essentiel des cours se fera donc sur Internet. Les professeurs, eux, se sont massivement mobilisés pour les encadrer.