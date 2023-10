Dans le huis-clos du XV de France après la défaite : nos images exclusives

Assommés. Comment trouver les mots après quatre ans de travail, de sacrifice réduits à néant ? Ils rêvaient de remporter leur Coupe du monde, mais l'aventure s'arrête ici pour les Bleus. On croyait tellement en cette équipe, l'une des meilleures de l'histoire du rugby français. Il y avait dimanche soir beaucoup d'émotion dans les vestiaires. Les larmes d'un Peato Mauvaka inconsolable, la tristesse d'un Antoine Dupont réconforté par ses proches. La grande famille du XV de France était unie derrière ses champions. "Je suis très fier de lui",affirme Jean-Jacques Jalibert, le père de Matthieu Jalibert. C'est l'heure des adieux pour les jeunes retraités Romain Taofifénua et Uini Atonio. Fabien Galthié, lui, reste à la tête des Bleus. Une page se tourne, mais l'histoire est loin d'être terminée. Merci messieurs et rendez-vous en 2027. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Dupont, C. Abel