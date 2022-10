Dans les magasins, c'est déjà Noël !

Vous ne rêvez pas. Dans cette jardinerie, le père Noël est arrivé avec trois mois d'avance. Dans sa hotte, il y a des articles par milliers tels que des sapins, des boules, des guirlandes...Une partie du rayon décoration est déjà mise en place. Certains clients sont surpris, mais d'autres sont enchantés. Selon une responsable du magasin, la mise en place du rayon prend plusieurs semaines. De plus, il y a des clients qui sont en demande d'articles de Noël de plus en plus tôt. Cet argument ne convainc pas vraiment les fleuristes du centre-ville. Ces derniers sont déjà dans les préparatifs, mais n'installeront pas leurs vitrines de Noël avant mi-novembre. Quant à un autre commerçant dans le prêt-à-porter, il a décidé de décorer sa boutique le 1er décembre et pas avant. Sur Internet, plusieurs enseignes proposent déjà des calendriers de l'Avent. Trouver des articles de Noël dès le mois d'octobre peut permettre d'anticiper et d'échelonner les achats. Cependant, ne paniquons pas, Noël est encore dans douze semaines. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde