Dans les pas de la Garde républicaine

Il est deux heures, Paris sommeille. Dans ce décor de film d'époque, Lydie réalise son rêve. Pour son tout premier défilé, cette ancienne puéricultrice peut compter sur l'expérience de sa monture, Vaillant, quinze ans. À son tour de revêtir ce casque mythique de la Garde républicaine et sa crinière flamboyante. À l'extérieur, des dizaines d'insomniaques sont prêts. Il est trois heures, les sabots font battre leur cœur. Escortés par des vélos et d’indispensables véhicules de nettoyage, ces 200 cavaliers entament leur chevauchée nocturne vers les Champs-Élysées. Comme un clin d’œil, la République voit passer ces gardes bicentenaires. Un passage en grande pompe sur les grands boulevards au beau milieu des fêtards. Pour les touristes, le charme de Paris atteint alors des sommets. Mais soudain, le cortège marque l'arrêt. Une fausse alerte. Mais un cheval reste surveillé par le vétérinaire. Un peu plus loin, nous retrouverons Lydie, concentrée. Une foule d'émotion aussi aux pieds de l'Arc de Triomphe. TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Gatineau