Dans les pas des impressionnistes

Bien plus qu’une histoire, il s’agit d’une quête. Elle est partagée par tous les impressionnistes : capter la lumière. Rendons-nous au 45 quai de Southampton au Havre. C’est une adresse historique, car la vue d’une fenêtre en prise directe sur le port est celle qu’avait choisie Monet pour peindre son "Impression, soleil levant". Toute une équipe s’est mobilisée pour dater le tableau. Après 142 ans d’incertitude, on peut finalement trancher. "À partir de tous ces éléments réunis, on a pu dire qu’effectivement, "Impression, soleil levant" a été peint le 13 novembre 1872 à 7h35, précisément", affirme Géraldine Lefebvre, directrice au MUMA. En 150 ans, les impressions ont conquis un si large public qu’un musée leur est presque entièrement consacré. Sur les bords de Seine, l’ancienne gare d’Orsay abrite la plus grande collection impressionniste. C’est dans ces salles que le monde entier converge, là où chaque tableau a acquis le statut de chef-d’œuvre. Dans les champs, sous la neige, prêts à déjeuner sur l’herbe, battant le pavé de Paris, nu sous les arbres, ou encore dans les coulisses de l’opéra, les impressionnistes nous auront donc emmené partout, prêts à saisir l’instant. TF1 | Reportage F. Leenknegt, B. Hacala