Dans les pas d'un Français à Doha

De l'Hexagone, ça peut paraître un peu formel, mais ici, toutes les journées de Serge Tillmann, directeur et proviseur du lycée franco-qatarien Voltaire à Doha, commencent par l'hymne national français. "La Marseillaise est enseignée à l'école primaire évidemment. Et ils sont capables de la chanter", affirme-t-il. Pourtant, très vite, le volume sonore baisse. Pas de cri dans les couloirs, pas de raffut dans les classes. Et cela a surpris Serge en arrivant au Qatar. Selon lui, la culture qatarienne est une culture de la discrétion et de la retenue. Le temps ainsi que le pas sont mesurés. Mais quand il s'agit de ballon, on vit dans un autre monde. En effet, la Coupe du monde s'affiche partout, sur les dos des enseignants comme sur les murs de l'école. Heureusement, on les oblige à pratiquer également un peu le français, parce que c'est ça le travail des enseignants et de Serge. Pourtant, notre proviseur alsacien a grandi loin du faste qu'on perçoit parfois à Doha. Il ne suit pas des études classiques. Il a obtenu ses premiers diplômes grâce au travail de ses mains. TF1 | Reportage S. Millanvoye, N. Clerc