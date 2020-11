Dans les Pyrénées, les stations de ski ne savent pas si elles pourront rouvrir

À Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), le directeur de l'École du Ski Français (ESF) se demande s'il y aura des vacanciers à Noël. Les réservations se font rares jusqu'à ce jour et pourtant, il y a 130 personnes à embaucher. Pour Alain Dedieu, c'est un dilemme qui est difficile à trancher. Si la neige le permet, la station de Saint-Lary ouvrira le 5 décembre prochain. En tout cas, sur les pistes, on s'y prépare à coups de perceuse et de tronçonneuse. Dans l'hôtel de François Mahé, il est urgent d'attendre. Ce dernier a déjà connu douze semaines de fermeture forcée. Pour lui, si la station redémarre, il est impensable d'ouvrir l'hôtel sans le restaurant car l'hébergement ne représente que 30% de son chiffre d'affaires. Un peu plus bas par ailleurs, au village, tout est prêt dans un magasin d'articles de sport pour accueillir les skieurs. Et si les pistes devaient rester fermées pour les vacances de Noël, les professionnels du tourisme misent tout sur le grand air de la montagne.