Dans les Pyrénées-Orientales, la prolifération du crabe aux pinces bleues inquiète

Ça a commencé il y a moins de cinq ans : quelques crabes aux pinces bleues dans les filets. Désormais, il n’y a plus qu’eux. "Comment vous voulez attraper une anguille avec ça ? Tous les jours, il y a ça. Tous les jours, c’est que des crabes bleus", se plaint Jean-Claude Pons, pêcheur. Il en relève jusqu’à 2 000 par jour alors que la pêche à l’anguille commence début septembre. Ce crabe vient d’Amérique et dévore tout : les poissons, les coquillages et les filets. Un autre pêcheur vient d’investir 15 000 euros dans un bateau, mais cette année, pas de pêche à l’anguille. Son objectif : vider l’étang de ces crabes bleus. Pour Lilian Martinez également, "si les pêcheurs ne sont pas soutenus d’urgence de manière financière pour pouvoir continuer à éradiquer cette race, cet endroit va devenir un étang mort". Ce crabe est réputé pour sa chair aux États-Unis. Mais ici, ils en vendent à peine 100 kilos par semaine, à deux euros le kilo. Tous sont déterminés à se battre coûte que coûte contre cette espèce invasive, comptant jusqu’à deux millions d’œufs à chaque ponte.