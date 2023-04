Dans les rayons, des produits qui nous font voyager

Le rayon coloré des cuisines du monde, c’est devenu un passage obligatoire pour cette famille. Aujourd’hui, petit plaisir mexicain. De plus en plus de consommateurs succombent à l’exotisme de ces produits. Asie, Amérique du Sud ou encore États-Unis, il y en a pour tous les goûts : "Ça donne des arômes, par exemple sur le riz" ; "Ça change du goût basique français. Si on n’a pas les sous pour voyager, ça nous fait au moins voyager dans l’assiette". Parmi les produits les plus vendus, il y a les fajitas. Le tex-mex est de plus en plus populaire, mais aussi les nouilles asiatiques. Et l’incontournable des cuisines en ce moment, c’est la sauce soja. Un succès qui se reflète dans les ventes. Dans ce magasin, +12% de chiffre d’affaires en un an rien que pour le rayon dédié. Le phénomène s’étend jusque dans les supérettes. Dans celle-ci, peu d'espace, mais l’exotique se fait quand même une place, quitte parfois à empiéter sur les produits du quotidien. En un an, les produits du monde ont généré plus de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires dans l’Hexagone. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Devaux