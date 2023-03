Dans les ruelles authentiques de Riquewihr

Riquewihr (Haut-Rhin) est une cité médiévale au cœur du vignoble alsacien. C'est un village qui a tout pour séduire, riche de ses ruelles pittoresques, de ses vieilles fontaines et de ses maisons à colombages du XIIIème siècle. C'est une chance pour ceux qui y vivent et qui y travaillent. Au premier rang, il y a les vignerons, comme Frédéric Wenson. "On baigne tôt dans le vin dans ce village", dit-il. Les vignes sont présentes partout dans les rues : sur les vieilles enseignes, comme sur les verres en cristal. Ces dernières sont taillées de mains expertes dans l'atelier, un travail de minutie et de précision. "La difficulté c'est d'avoir un motif plus ou moins symétrique et d'avoir une harmonie dans la feuille", explique David Naudot, artisan graveur. La cristallerie est installée dans la demeure d'un riche notable du XVIIème siècle. Au bout d'une ruelle de Riquewihr, Anthony Schmidt vient d'ouvrir sa propre boulangerie, la seule de la commune. Un commerce de proximité traditionnel. La fierté alsacienne réside également dans sa cuisine avec ses nombreuses spécialités. Parmi elles, il y a le kouglof alsacien ou encore la choucroute verte. TF1 | Reportage E. Bouchet, E. Corpo