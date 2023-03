Dans les ruelles authentiques du Vieux-Nice

Sous ces toits bat le cœur historique de Nice (Alpes-Maritimes). La vieille ville conserve encore aujourd'hui le caractère indémodable d'un village pittoresque. Dans les ruelles étroites, les anciens sont intarissables sur leur quartier. Pour eux, c'est toujours beaucoup de nostalgie. C'est une culture défendue par les figures locales comme Danièle Truglio, sur le marché aux poissons, au détour de ces ruelles qui sentent bon les traditions. Sur le Cours Saleya, Nathalie Chilini Travia, elle aussi, tient fièrement l'étal de ses aïeux. Un quartier hors du commun jusque dans les cuisines. Dans la famille de Jean-Luc Mekersi, on prépare la fameuse "socca" depuis quatre générations. "C'est la spécialité niçoise et surtout du Vieux-Nice", confie-t-il. Robert, le livreur, a ensuite la charge de livrer la précieuse socca. "La tradition est restée, elle perdure et on la gardera telle quelle", explique Sophie Mekersi, vendeuse de socca. De quoi s'attacher encore davantage aux habitants, aux saveurs et au décor du Vieux-Nice. TF1 | Reportage É. Boucher, E. Coppo