Dans les ruelles d'un des plus beaux villages de France

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostel, la cité médiévale a gardé intactes les traces du passé. La famille de Catherine Lacroix, buraliste, s’est installée ici après guerre. Un village où il fait bon vivre, un écrin de rocaille au cœur de la nature, une superbe cité du Languedoc riche de son passé et et du sourire de ses 250 habitants. Catherine saisit l’occasion de saluer les plus anciens, amoureux eux aussi de Saint-Guilhem-Le-Désert. Pour ce senior de 94 ans, c’est "parce que c’est un très beau pays. Il y a des gens très accueillants… tout ce qu’on peut trouver dans un joli village". Des pierres chargées d’histoires jusque sur les murs de l’abbaye de Gellone ou dans le cloître de l’ancien monastère, là où résonne le son d’un orgue d’exception, intact depuis sa construction en 1782. "Cette abbaye s’est complètement imprégnée du son de cet instrument", nous confie l’organiste. Une plongée dans le passé, c’est aussi le métier de Jacques Prouget, santonnier. Il redonne vie aux artisans d’antan. Il nous parle également des traditions bien ancrées qui font de Saint-Guilhem-Le-Désert un site grandiose au cœur des gorges de l’Hérault. TF1 | Reportage É. Boucher, E. Coppo