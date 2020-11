Dans les supermarchés, quels produits ne seront plus accessibles ?

Tout est encore très flou en ce qui concerne ce deuxième confinement. Il n'est pas très organisé dans les grandes surfaces ce mardi. La liste précise des produits étant toujours attendue, seuls les rayons livres et cultures sont fermés en Moselle. Ce sera seulement à partir de demain qu'il sera interdit de vendre des produits non-essentiels. Dans la matinée, quelques clients ont anticipé des achats de jouets ou de textiles, même s'ils ont du mal à comprendre ces fermetures de rayons. Certains se demandent d'ailleurs en quoi cela pourrait aider les petits commerçants. D'autres, en revanche, estiment que toute mesure qui peut limiter la propagation du virus est bonne à prendre dans tous les commerces.