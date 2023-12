Dans les villages inondés, la grande débrouille

Impossible d'accéder à un village en voiture ou à pied. Les habitants qui ont une barque s'organisent donc pour rentrer chez eux et faire les premiers travaux d'entretien. Autre moyen de transport, le tracteur, ces trois personnes vont prêter main-forte à des proches inondés. Cela fait trois jours que le village de Sablons (Gironde) vit coupé du monde. La décrue vient tout juste de commencer, mais pas assez vite pour retrouver une vie normale. "Un peu de lassitude (...). De toute façon on habite à côté d'une rivière, donc on est prévenu", "c'est un gros changement", lancent des habitants. "Les accès sont encore compliqués, donc on fait en sorte de répondre présent pour cette journée pour tout le monde", explique un homme. Voici leur destination, un château du XVIe siècle encerclé par les eaux. Nous avions rendu visite à son propriétaire les pieds dans l'eau. Les lieux venaient tout juste d'être rénovés. Le propriétaire espère ouvrir au printemps prochain, mais il reste encore beaucoup de travail. TF1 | Reportage B. Christal, E. Fourny, J. Bervillé