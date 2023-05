Dans les villages sans commerce, on s’adapte !

À Roye-sur-Matz (Oise), on a eu beau chercher, pas un seul commerce à l'horizon, au grand regret de Joël. Depuis deux ans, tout a fermé, il a donc fallu s'adapter avec des poules et un potager. Ce retraité est presque autonome. S'adapter, c'est la norme ici, car près d'une commune sur deux ne dispose d'aucun commerce de proximité. En outre, des amis mutualisent chaque sortie au supermarché. À quelques kilomètres de là, ils ont trouvé la solution. Au même endroit, on trouve tout au bar du village. Le buraliste veut faire plaisir à tout le monde, et ça marche tellement bien qu'il ne compte pas s'arrêter là. Pour le pain, une nouvelle boulangerie ouvre bientôt tout près de là. C'est le maire qui a mis la main à la pâte. Il a racheté les locaux. Dans un mois, les premières baguettes seront vendues. Et si la solution fonctionne pour sauver un commerce, un peu plus loin, dans cette autre commune, elle a permis d'ouvrir un centre de santé avec une kinésithérapeute, salariée par la mairie. Avant, il fallait faire douze kilomètres avant de trouver un médecin. Ces initiatives sont donc essentielles à la vie des villages. TF1 | Reportage G. Richaud, B. Hacala