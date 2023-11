Dans les Vosges, la neige est déjà là

À 1 300 mètres d’altitude, en plein blizzard, difficile d’apercevoir les sommets vosgiens. Malgré le brouillard, les plus impatients n’ont pas résisté. Ces premières neiges de la saison étaient très attendues. Le craquement de la neige sous les pas, un doux bruit un peu oublié ces derniers mois, de quoi redonner des envies d’air frais. Certains n’ont nul besoin d’effort pour en profiter. "On peut faire plein d’igloos dans la neige, construire des pistes de luge, c’est trop bien", affirme un enfant. Ces derniers jours, les chutes de neige se sont succédé sur les crêtes vosgiennes. C'est largement suffisant pour chausser les skis, faire ses premières traces. Pour les professionnels, c’est un bon entraînement pour reprendre le bon rythme. "Ce matin, il y a un peu de boulot, donc double casquette. D’abord, en cuisine, faire les prépas, puis après, tout déneiger", explique Michel Zingle de l’auberge "Le Paquis". Malgré le brouillard et le froid, difficile de bouder son plaisir. Les chutes de neige devraient durer toute la journée. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepirre