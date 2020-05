Dans les Vosges, les distilleries et usines textiles reprennent une activité normale

Pendant deux mois, de nombreuses entreprises ont réorienté leur production pour participer à la lutte contre le Covid-19. Les distilleries, par exemple, ont délaissé la production de liqueur au profit des solutions hydroalcooliques. Les usines textiles, quant à elles, fabriquaient des blouses ou des masques pour les soignants. A présent, elles commencent à retrouver leurs activités normales dans les Vosges. Mais ce n'est pas une mince affaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.