Dans les zones inondées, travailler malgré tout

C'est un château assiégé par une inondation. Dans la cour historique de l'usine, il faut mettre les bottes, et à l'intérieur des locaux administratifs aussi. Aujourd'hui dans ce monument historique, on installe des palettes pour rester au sec. Jean Louis, le président de l'entreprise, en a vu d'autres. Mais ses salariés, pas forcément. Dans les bureaux, les bottes sont obligatoires. À l'extérieur en revanche, elles ne suffisent pas. Dans cette usine de fabrication d'emballage industriel, il n'est plus possible pour les transpalettes de circuler dans la cour. Elle est complètement inondée. Alors, le tracteur de l'exploitation viticole d'à côté est venu en renfort. Malgré l'inondation, l'usine continue donc à fonctionner. Mais prudence, ici, personne ne quitte l'eau des yeux, car le pic de la crue ne devrait pas être atteint au château d'Abzac que vendredi matin. Et d'ici là, l'eau devrait encore montée d'une dizaine de centimètres. TF1 | Reportage F. Litzler, E. Fourny, J. Bervillé