Dans l'Hérault, des brebis pour désherber les vignes

C’est l’heure du petit déjeuner pour ces brebis. Au menu ce mardi matin : une belle parcelle fraîche de trois hectares, chaque jour différente. Un débroussaillage totalement écologique. Plus besoin de passer le tracteur, ni d’utiliser des produits chimiques pour désherber ses vignes. Ce vigneron n’y voit que des avantages. Les 800 bêtes, mères et agneaux, mettent tout leur cœur à l’ouvrage. Un retour comme une évidence aux pratiques anciennes pour Christophe Muret. Du bon sens paysan, mais aussi une entraide gagnante pour vignerons et bergers. Actuellement, c’est la période des naissances, un moment crucial. Il est indispensable d’offrir aux bêtes de l’herbe de qualité pour que les femelles produisent suffisamment de lait et que les agneaux se développent bien. La pratique se développe de plus en plus. Frédéric Henriques n’a jamais été autant sollicité cette année. Ici, les brebis vont se délecter de 150 hectares d’herbes. Un festin commencé mi-janvier et qui va se prolonger jusqu’aux premiers bourgeons, mi-mars. TF1 | Reportage Z. Erhel, J.V. Molinier