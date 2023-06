Dans l'intimité de Marie-Antoinette

Depuis le grand appartement de la reine, on accède au cabinet privé par une porte dissimulée dans la tenture. Une succession de petites pièces à l’accès contrôlé, dans lesquelles Marie-Antoinette vient se ressourcer à l’abri des tourments de la cour. "Marie-Antoinette avait besoin d’une autre vie, et ça, ça passait par des espaces", explique le directeur du musée. Au point qu’elle annexe un deuxième étage pour elle-même et ses femmes de chambre. Merveilles de raffinement, tendues de toiles de Jouy… la plus exceptionnelle, dite au Grand Ananas, raconte son goût pour l’exotisme. Marie-Antoinette n’y reçoit que ses plus proches. Elle y conserve aussi les pièces les plus précieuses de sa collection. Parmi les trésors intimes, le coffre à layette de son fils aîné, entièrement restauré en bois et taffetas de soie. Ces pièces si précieuses avaient en grande partie disparu. Il aura fallu un patient travail de recherche pour l’offrir à la curiosité des visiteurs. Une reine au goût très sûr et au destin tragique. C’est par ses cabinets intimes qu’elle prend la fuite le 6 octobre 1789, échappant à la colère des révolutionnaires. Elle ne reviendra plus jamais à Versailles. TF1 | Reportage M. Croccel, G. Vuitton