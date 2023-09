Dans l'intimité des Bleus

C'est dans ce vestiaire du Stade de France que les Bleus se retrouveront vendredi. Le message du sélectionneur sera sans doute de la même trempe. Un discours musclé, Fabien Galthié l'a tenu il y a deux semaines lors du dernier match de préparation. De l'exigence, pour qu'au bout du tunnel l'Équipe de France relève un immense défi : remporter à la maison sa première Coupe du monde. Durant plus de deux mois, notre caméra a pu exceptionnellement suivre les Bleus. C'est le cas à Monaco, sous 40 degrés, mais avec des bains de foule rafraîchissants. Cette communion avec le public va rythmer leurs entraînements du mois d'août. Haka breton dans les Landes, où les Bleus résident dans un camping au milieu des vacanciers. Deux mois d'efforts avec des coups durs. Romain Ntamack, l'un des joueurs du XV de France, se blesse au genou. Fabien Galthié annonce au groupe son forfait pour toute la Coupe du monde. L'équipe encaisse le choc et se ressource en famille avec des soirées de détente. La semaine dernière, les Bleus sont arrivés dans leur lieu de résidence pour la Coupe du monde en région parisienne. TF1 | Reportage C. Abel