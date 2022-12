Dans l'intimité des Bleus, après la victoire

C'est devenu un rituel auquel les Bleus sont maintenant très attachés : faire de leur retour à l'hôtel une prolongation de la fête. Il est presque trois heures du matin à Doha (Qatar). Pas vraiment envie d'aller se coucher, plutôt le besoin de savourer. À chaque victoire, on augmente le volume toujours un peu plus sur ce refrain qu'ils ont choisi depuis le début de la compétition. Ils ont chanté, dansé, exulté. Comme à chaque fois, ça a commencé aux vestiaires, sauf que cette fois, un président de la République s'est invité : "Vous étiez formidable, une fois encore". Olivier Giroud résume parfaitement la situation : "On est en finale !". Et Emmanuel Macron fixe le cap : "Dimanche, on est là, et vous la gagnez une fois encore les mecs". Mercredi soir, à leur sortie de la pelouse, le staff de l'Équipe de France a formé une haie d'honneur pour les joueurs. Et si la prochaine était celle de tout un pays sur les Champs-Élysées ? TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Ponsar