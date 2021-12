Dans l'Oise, ce cinéma se déplace là où il n'y en a pas

Siège en velours rouge, regard émerveillé et pourtant, nous ne sommes pas dans un cinéma, mais dans une salle communale. Ici, son voisin de fauteuil est aussi son voisin de quartier. "On peut discuter avant et après avec les gens" ; "On se connaît presque tous et on se donne rendez-vous tous les quinze jours", lancent des spectateurs. Si la séance a lieu ce vendredi soir, c'est notamment grâce à James Cassar. Il sillonne les routes de l'Oise tous les jours pour projeter des films en campagne. Aujourd'hui, direction en Breteuil. "Il n'y a pas de cinéma dans leur commune, donc c'est nous qui vient à eux pour leur donner un peu de joie", confie James. Et chaque jour, c'est le même rituel. Dans chaque commune privée du septième art, on est tellement heureux de le voir arriver qu'il y a toujours un bénévole pour l'aider à s'installer. Sans être à l'abri de légers soucis techniques quelques minutes avant le début du film. Pour les spectateurs, c'est toujours un événement, car dans cette commune de plus 4 000 habitants, le vrai cinéma n'est pas tout proche. TF1 | Reportage C. Ebrel, K. Betun