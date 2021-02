Dans l'Yonne, Joigny veut faire renaître son centre-ville

À Joigny, certains monuments datent du Moyen Âge et avec le temps le centre historique a perdu de son éclat. Grâce à de nouvelles aides de l'État, la commune multiplie les chantiers de rénovation. Mais restaurer ce patrimoine classé nécessite des travaux techniques et coûteux. C'est le cas de la maison du Pilori, une merveille architecturale du XVIème siècle. "C'est l'envers du décor. Derrière cette jolie façade, la réalité est beaucoup moins bucolique et c'est justement tout l'enjeu des travaux", explique Nicolas Soret, maire de la commune. Pour un coût de 300 000 euros, ce monument historique va connaître une seconde jeunesse. Il accueillera une association. Les habitants, eux aussi, peuvent participer à la renaissance de leur ville. Véronique Dumont, propriétaire, a reçu une prime pour la rénovation de sa façade. Mais sur un bâtiment historique, il y a des règles à respecter et pour ce faire, un architecte des bâtiments de France supervise les chantiers du début jusqu'à la fin. Et dans l'artère principale de la ville, l'objectif est aussi d'attirer de nouveaux commerçants.