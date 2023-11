Dans nos assiettes : les aberrations de la TVA

Quelle est la différence entre deux tablettes de chocolat ? L'autre est au lait, et l'un noir. Il existe aussi une autre différence non-visible sur la TVA. Celle du chocolat noir est à 5,5% et pour le lait à 20%. Ce n'est pas logique, pourtant, d'autres aberrations de ce genre se cachent dans les rayons, invisibles sur les étiquettes. Prenant du beurre, dont la TVA est à 5,5% quand celle de la margarine est à 20%. "C'est surprenant. Je ne le savais pas" ; "il y a plein de choses qui sont bizarres", lancent des consommateurs. Mais comment expliquer cette bizarrerie fiscale ? La raison est avant tout historique. "Il y a une distinction assez ancienne entre des produits de luxe qui vont être taxés au taux normal, à 20%, et d'autres produits considérés comme de première nécessité taxés au taux réduit de 5,5%", explique Olivier Andrault, chargé de mission alimentaire chez UFC-Que Choisir. En effet, la margarine est considérée comme un produit de luxe, pareil pour le chocolat, sauf le noir. TF1 | Reportage M. Stiti, G. Thorel, A. Coulon