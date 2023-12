Dans nos montagnes : le gigantesque four solaire

Nichés au cœur des Pyrénées, le four solaire d'Odeillo (Pyrénées-Orientales) et ses 11 000 miroirs suivent en temps réel la courbe du soleil. À 1 500 mètres d'altitude, entourée de montagnes, son allure est futuriste. Ce laboratoire de recherche a été construit ici, il y a plus de 50 ans, pour comprendre l'énergie solaire. Dans ce gigantesque palais des glaces, l'énergie concentrée permet de réaliser des expériences étonnantes. Un morceau de bois s'enflamme seul, en une seconde. Sous une parabole, la température atteint plus de 3 600 degrés, grâce à un faisceau lumineux qui concentre 15 000 fois l'énergie du soleil. Il permet de tester la résistance de certains matériaux utilisés pour les satellites dans l'espace. Un morceau de granite peut s'y fondre en quelques secondes grâce à l'énergie solaire. À Narbonne (Aude), les expériences du four solaire d'Odeillo ont permis de créer un champ solaire. On n'y produit pas de l’électricité, mais de l'eau chaude. Elle est ensuite distribuée à près de 10 000 logements. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia