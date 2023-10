Dans quel état d'esprit est la population israélienne ?

À presque six heures et demie ce samedi matin, ils ont été réveillés par des alertes sur leurs téléphones et les sirènes qui ont retenti dans le sud du pays. À Tel Aviv, les familles se sont alors directement réfugiées dans les abris anti-missiles pour se protéger des impacts. Les alertes à la roquette semblent habituelles en Israël. Elles visent les civils et le Dôme de fer permet de protéger des impacts potentiels. Mais ce matin, la stupeur vient des infiltrations terrestres et maritimes des terroristes du Hamas, qui ont pénétré le sol israélien pour tuer les populations civiles. Le bilan est encore très temporaire. Les autorités parlent d'au moins 22 morts et des centaines de blessés. Les Israéliens sont donc sous le choc que cela puisse se produire avec une telle ampleur, sans que les services de sécurité n'aient été alertés ou que la population n'ait le moindre doute qu'une telle guerre puisse se produire. C'est bien le sentiment de guerre qu'ils ressentent là-bas. TF1 | Duplex D. BENAYM