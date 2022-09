Dans quels cas peut-on recourir à la garantie légale de conformité ? Le 13H à vos côtés

Michaël a acheté un paddle dans un magasin de sport situé à Poitiers. Après quelques jours d'utilisation, il a constaté des tâches jaunâtres sur l'anti-dérapant. Seulement, la responsable affirme que cela ne rentrait pas dans le cadre de la garantie. Ce cas est très fréquent, et ce, pour tout type de produits. Si vous vous trouvez dans la même situation, sachez que vous pouvez envoyer un mail au service client de l'enseigne. Le plus important, c'est de faire jouer la garantie légale de conformité. Obligatoire pour tous les professionnels qui vendent à des particuliers, elle est plus protectrice pour le consommateur. Elle est valable deux ans à compter de la délivrance du bien et le professionnel a 30 jours pour vous répondre. Via cette garantie, vous pouvez demander la réparation du bien, son remplacement, un remboursement ou bien une réduction de prix. Et sachez que dans le cas d'un remboursement, il ne doit pas être remplacé par un bon d'achat, mais bien en argent liquide. Que faire si l'enseigne refuse ? T. Coiffier