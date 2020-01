Dans ses vœux, Emmanuel Macron demande un "compromis rapide" sur la réforme des retraites

Sur fond de grève contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français à l'occasion du Nouvel An. Une allocution durant laquelle il a fixé un nouveau cadre pour les discussions à venir. En effet, il a demandé au gouvernement de trouver la voie d'un "compromis rapide". Dans les détails, la pénibilité de certains métiers va être rediscutée pour améliorer le projet de réforme. Le dialogue se fera notamment avec les organisations syndicales qui le veulent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.