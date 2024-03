Dans un océan de glace : la navigation de l'extrême

Face à nous, un mythe en Antarctique, l'étroit canal Lemaire et ses falaises à pic. Il faut toujours se rappeler que ce qu'on a sous les yeux se prolonge sous la surface et donc, il faut une vigilance accrue. Opération commando, en l'occurrence, pour aller faire de belles images. Francis Latreille est photographe, et depuis plus de 30 ans, il suit l'explorateur Jean-Louis Étienne dans ses expéditions polaires. On l'a ressenti aussi ce magnétisme polaire avec ses sons crépitants et parfois inquiétants. Cette détonation, c'est le signal d'un glacier qui vêle. C'est un gentil frisson avant les frayeurs du voyage retour dans ce même canal Lemaire. Le Persévérance commence à avancer vaillamment à travers cet épais tapis de glace. Sur le roof, en hauteur, Déborah décide du meilleur chemin à suivre. L'objectif est d'éviter ces gros morceaux. L'eau libre est en vue, Jean-Louis Étienne jubile. Mais la victoire est décrétée un peu trop tôt. Les deux commandants sont aux aguets. Le vent et la pluie viennent corser le jeu. TF1 | Reportage F. Agnès, F. Le Goïc