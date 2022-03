Dans une conserverie de sardines traditionnelle

Elles s'appellent Maria, Myriam ou Christine. Ce sont elles qui font tourner ce géant de l'agroalimentaire, leader des sardines en conserve. L'entreprise emploie 70% de femmes, et la doyenne c'est Anne-Marie. Forcément, c'est elle qui forme ses consœurs. Sur la chaîne de production, les petites mains sont solidaires. Avec ses collègues, Annie est comme un poisson das l'eau. "Je suis là depuis une trentaine d'années, depuis mes 20 ans. Et ça me plaît. Le boulot est sympa et l'ambiance est bien", raconte-t-elle. Ce lien entre ouvrières se ressent surtout au moment de la pause. "On crée facilement des liens d'entraide", explique Julie. Les femmes occupent presque tous les échelons hiérarchiques, des postes ouvriers jusqu'à la responsable d'usine. Cette main-d’œuvre féminine s'explique surtout par l'histoire de la ville. Autrefois à Douarnenez, les hommes pêchaient la sardine en mer et les femmes travaillaient à l'usine pour la mettre en conserve. Aujourd'hui, les temps ont changé, mais les coutumes locales persistent. Et la direction l'assure, elle ne recrute pas en fonction du genre. TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens