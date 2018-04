Danse du Poitou : les costumes d'époque sont de rigueur

Dans les Deux-Sèvres, dans le Poitou, les danseurs en costume du XVIIIème siècle, tournent au son de la musique. Mais pour une représentation, il leur faut se préparer. Au cours des répétitions, les danseurs ne se déguisent pas, ils se costument et les Poitevins sont soucieux des détails. La culotte, les jupons et la jupe doivent respecter la tradition. Quant à la coiffe, elle doit bien tenir. A part la danse collective, il y a aussi celle réservée aux hommes. Elle est plus virile et est censée impressionner les jeunes filles comme l'explique Romaric Lange, flûtiste et danseur poitevin. Après la répétition, la soirée se termine auprès du feu avec des chants traditionnels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.