Danses régionales : la danse traditionnelle alsacienne

Il existe des dizaines de danses traditionnelles alsaciennes, une pour chaque village ou presque, de quoi virevolter jusqu'au bout de la nuit. Lucette a fondé la troupe des "Coquelicots". Originaires de Geispolsheim, ils ont déjà bien voyagé. Leurs valises sont toujours prêtes et sont prévues pour le transport de coiffes centenaires et de costumes traditionnels. Une robe rouge pour les femmes, veston et nœud papillon pour les hommes. Des habits auxquels on ajoute parfois des accessoires.