Danses régionales : au son d'un bagad en Bretagne

Le bagad Cap Caval résonne dans les rues de Pont-l'Abbé. C'est l'un des plus prestigieux de Bretagne et il s'inscrit dans la tradition locale. En raison du contexte sanitaire, très peu de défilés l'ont illustré cet été. Un rythme de musique caractérisé par des chants et des danses qui symbolise toute une région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.