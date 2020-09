Danses régionales : le gwoka guadeloupéen

A la fois musique, chant et danse, le gwoka est l'expression de l'identité guadeloupéenne. Il est souvent joué la nuit lors de rassemblements populaires appelés "léwoz". Le public est réuni en forme de cercle dénommé "la ronde" dans lequel le danseur développe ses improvisations en interaction avec le marqueur. Tantôt lent, rapide, langoureux, frénétique, festif, charmeur, ou envoûtant, il marque la mélodie. Explorez cette danse née des états d'âme d'un peuple composée de sept rythmes.