Dany Boon fait ses adieux à la scène à Lille

C'est la fin de 25 ans de One-man-show pour Dany Boon. Emu aux larmes, il dit au revoir à la scène et à son public après deux heures et demie d'une toute dernière représentation. Ce sont les échanges avec ses fans qui ont marqué sa carrière scènique. Comme tous les adieux, celui-ci était déchirant. Chaque spectateur a pu le savourer jusqu'à la dernière seconde. Dany Boon souhaite désormais se consacrer au cinéma et à l'écriture pour le théâtre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.