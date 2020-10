Dany Brillant de retour avec un album hommage à Charles Aznavour

Dany Brillant fête ses 35 ans de carrière en reprenant onze chansons de Charles Aznavour. C'est à Montmartre, où ce dernier débuta, que nous le rencontrons. Charles Aznavour a eu six enfants, les trois derniers ont dû se prononcer sur le projet de Dany Brillant. Fan du défunt chanteur, il a voulu exprimer sa passion en chantant ses chansons. Il a tenu à ce que sa famille soit d'accord. Un album empreint de la touche personnelle de Dany mais qui garde l'esprit Aznavour. Voilà comment le fils de ce dernier, Mischa Aznavour, le voit. Charles aimait qu'on reprenne ses titres, à condition de les réinventer. Dany Brillant, lui, a choisi le style latino. "La Bohème", son nouvel album, c'est donc des chansons intemporelles aux rythmes entraînants qui s'adresse à toutes les générations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.