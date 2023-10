Daria, 10 ans, survivante d'une attaque du Hamas : "Tout s'est passé sous mes yeux"

Dans le kibboutz de Re'im, en Israël, les terroristes ont semé Terrifiés, Daria, dix ans, et son petit frère de huit ans sont restés cachés sous des couvertures. La petite fille était au téléphone avec sa mère, à l'autre bout du pays, qui a tout enregistré. Aujourd'hui, la mère et la fille sont ensemble et nous racontent ce qu’il s’est passé. "J'ai vu mon père prendre la hache et le couteau. Il a ouvert la porte et s'est précipité vers les terroristes. Ils l'ont abattu, et je n'ai plus vu sa compagne. Tout ça s'est passé sous mes yeux. Papa a réussi à toucher un des terroristes, mais ils l'ont tué, lui et sa compagne", relate Daria. Nous vous faisons ensuite entendre la conversation enregistrée entre Daria et sa mère, Reut. "Tu peux aller prendre de l'eau ?", lui demande celle-ci. "Oui, mais la porte est ouverte". "Essaie". "Je ne peux pas et je vais voir les corps". "Ne regarde pas les corps, ne regarde pas", répond la maman. Les enfants ont vécu trois heures de terreur avant qu'un voisin ne vienne les sauver. TF1 | Reportage F. De Juvigny, A. Tocny