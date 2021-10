Date limite pour la taxe foncière : ce qu’il faut savoir

L'augmentation de taxe foncière se voit aussi bien dans les grandes villes que dans les campagnes. Mais elle est perceptible surtout dans les villes moyennes entre 40 000 et 100 000 habitants. La taxe a augmenté le plus à Belfort avec +12,2%, à Montauban +10% et à Poitiers +7,7%. À l'inverse, dans les petites communes de moins 40 000 habitants, on se rend compte que c'est plutôt stable. À Chartres (Eure-et-Loir), c'est notamment l’intercommunalité qui est à l'origine de cette hausse. D'un côté, les dépenses ont effectivement augmenté. Il y a, par exemple, celles pour équiper en masque et en gel les agents communaux. De l'autre, les recettes ont baissé. De son côté, l'État est moins généreux en dotation. Il a ainsi décidé de supprimer la taxe d'habitation. Donc, les communes vont forcément chercher de l'argent ailleurs. Les propriétaires peuvent aussi être à l'origine de cette augmentation. Si vous avez fait construire une piscine ou une véranda, la valeur locative de votre bien a augmenté. Ce qui fait grimper la taxe foncière.