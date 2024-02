Dates de péremption : comment s'y retrouver ? Le 13H à vos côtés

Peut-on, oui ou non, dépasser les dates de péremption ? Cela dépend de la nature des produits. C'est vrai pour les yaourts ; vous pouvez continuer d'en manger jusqu'à trois semaines après la fameuse DLC ou date limite de consommation. En revanche, c'est un peu moins juste pour les crèmes caramels ou les préparations avec des œufs comme les flans, plus sensibles aux bactéries. Comptez plutôt sept à dix jours au maximum. Enfin, il faut rappeler qu'une fois ouvert, même avant la date limite, le produit doit être consommé dans les deux jours. Ce conseil vaut pour tous les produits ayant une date de péremption. Soyez vigilant pour les viandes, poissons, charcuteries, œufs ou encore plats cuisinés. Ne les mangez pas après la date indiquée. Très fragiles, ces produits peuvent développer des bactéries dangereuses pour la santé, voire mortelles. Quand il est écrit "à consommer de préférence avant telle date" par exemple sur une tablette de chocolat, il n'y a pas de risque sanitaire dépassé celle-ci. Le chocolat aura juste moins de goût et perdra son aspect visuel. A. Basar