Dates limites : les étiquettes bientôt simplifiées

Des coquillettes, du jambon cru, ou un paquet de farine... de produits différents qui ont des règles différentes. Le jambon est à consommer jusqu'à une certaine date, quand les pâtes sont à consommer de préférence avant une autre. Date de durabilité minimale ou date limite de consommation, est-il toujours facile de s'y retrouver ? Tout cela va être clarifié. À la mention, "à consommer de préférence avant le 31 octobre 2022" sera ajoutée "pour une dégustation optimale", ou bien "ce produit peut être consommé après cette date". D'autant que 20% du gaspillage alimentaire serait aujourd'hui causé par une mauvaise compréhension de ces dates limites de consommation. "Le gaspillage alimentaire, aujourd'hui, ça représente plus de 400 euros par an par foyer", rapporte Clémentine Lindon, responsable relations extérieures chez Too Good To Go. Faudra-t-il aller encore plus loin à l'avenir ? Cette entreprise suggère, par exemple, de populariser des pictogrammes invitant les consommateurs à faire confiance à leurs sens avant de jeter. TF1 | Reportage D. Sitbon, C. Chevreton, F. Maillard